«Mercredi» bat un record d’audience sur Netflix: comment expliquer le succès de la série? «C’est une arme à double tranchant»

« Mercredi » comptabilise pas moins de 341,23 millions d’heures de visionnage entre le 21 et le 27 novembre et se positionne ainsi au sommet du Top 10 de la plateforme de streaming dans 83 pays, dont la Belgique. La série reste cependant encore loin du meilleur démarrage toute langue confondue sur Netflix, un record toujours détenu par « Squid Game » avec ses 571 millions d’heures visionnées.

Une formule qui marche

Mais qu’est-ce qui explique le succès de cette série ? Selon Sarah Sépulchre, professeure à l’UCLouvain, « Mercredi » bénéficie du succès de « La Famille Addams » : « Les spin-offs, tout comme les remakes, bénéficient des succès passés. Il y a un effet de nostalgie et un effet réconfortant. On sait ce que l’on va regarder. C’est un univers qu’on a aimé et que l’on est content de retrouver ». Une formule qui marche et qui explique pourquoi les spin-offs, préquels et reboots sont toujours plus nombreux sur nos écrans.