Une allocation supplémentaire pour le personnel des prisons bruxelloises

L’objectif affiché est de pourvoir plus rapidement les postes vacants dans les prisons de la capitale. Plus de 200 postes sont pour le moment vacants pour la nouvelle prison de Haren, la maison de détention sur le site de Berkendael et l’ancienne prison de Saint-Gilles, indique le ministre.

La mesure entrera en vigueur au début de l’année 2023. Toute personne travaillant dans une prison bruxelloise recevra une allocation brute de 107,21 euros par mois. Chaque année, ce montant mensuel augmentera. Au bout de cinq ans, le montant de l’allocation brute mensuelle sera de 192,98 euros. Si après cinq ans, le collaborateur est toujours employé de manière continue à Bruxelles, ce montant maximal de l’allocation continuera à être versé.