Rejugé à Mons, le trio à la tête d’un vaste trafic de voitures neuves condamné à une peine plus sévère

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a prononcé son arrêt, plusieurs fois reporté, dans le cadre du procès d’une vingtaine de prévenus, impliqués dans un vaste trafic de voitures.

Les trois hommes, considérés comme les chefs du réseau, sont condamnés plus fortement qu’en première instance, soit à un an de plus. L’un écope de 7 ans de prison et les deux autres de 6 ans de prison. En outre, ils sont condamnés chacun à payer une amende de 80.000 euros.