Une ambiance au Zénith pour l’ouverture du Marché de Noël de Mouscron

Un temps sec, des températures de saison qui vous glacent les doigts (si vous restez les mains vides), et l’absence de restriction sanitaire… il n’en fallait pas plus pour que « le tout-Mouscron » renoue avec une inauguration du Marché de Noël digne de ce nom jeudi soir.

Un jeudi soir comme on les aime dans la Cité des Hurlus où, entre deux chalets et autres illuminations, on a l’impression de croiser mille et une têtes connues !