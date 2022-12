«C’est bouleversant, ça me fend le cœur»: très ému, Kev Adams rend un vibrant hommage à Mylène Demongeot dans «C à vous» (vidéo)

Ce jeudi 1er décembre, on apprenait le décès de l’actrice Mylène Demongeot, à l’âge de 87 ans. Elle était connue pour ses rôles dans « Fantômas », « Camping » ou encore « 36, quai des Orfèvres ».

Plus récemment, la comédienne était dans « Maison de retraite », avec Firmine Richard et Kev Adams. Ce dernier était d’ailleurs l’invité de « C à vous » sur France 5, ce jeudi soir. Venu faire la promotion de son nouveau spectacle, l’humoriste, qui est aussi parrain du Téléthon 2022, a tenu à rendre hommage à l’actrice : « C’est bouleversant, ça me fend le cœur, c’est une femme avec qui j’ai créé un lien sur le tournage qui était génial. »