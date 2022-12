De Bruyne déjà de retour dans 3 semaines, près de 2 mois de repos pour Meunier et T. Hazard: voici quand les Diables rouges reprendront la compétition

Les Diables rouges n’auront pas beaucoup de temps pour digérer leur échec retentissant à la Coupe du monde. Au lendemain de leur partage contre la Croatie, synonyme d’élimination dès la phase de poules, les joueurs belges n’auront que peu de repos avant de retourner au front avec leurs clubs respectifs. On fait le point.

La plupart des Diables retrouveront le chemin des terrains dans à peine trois semaines. C’est notamment de ceux qui évoluent en Premier League. Kevin De Bruyne et Manchester City affronteront directement Liverpool dans un véritable choc en Coupe de la Ligue le 22 décembre prochain. Idem pour Leandro Trossard qui affrontera Charlton avec Brighton un jour plus tôt, ou pour les Belges de Leicester, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Wout Faes qui défieront MK Dons le dès le 20 décembre. Amadou Onana aura lui quelques jours de repos en plus. Il reprendra la compétition avec Everton au lendemain de la Noël, le 26 décembre prochain contre Wolverhampton en Premier League.

Le timing sera similaire pour les Belges de Pro League, comme Jan Vertonghen et Zeno Debast, qui affronteront Genk avec Anderlecht le 21 décembre prochain dans l’un des chocs des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Toby Alderweireld reprendra lui un jour plutôt dans une autre affiche de ses huitièmes de finale entre l’Antwerp et le Standard.

Pas de match avant 2023 pour Lukaku, Meunier et T.Hazard

En Espagne, Yannick Carrasco et Axel Witsel retrouveront les terrains le même week-end, en Coupe du Roi contre Areintero le 22 décembre. Thibaut Courtois et Eden Hazard bénéficieront quant à eux d’une semaine de repos supplémentaire et redémarreront avec le Real Madrid le 30 décembre, contre Valladolid en Liga.

Pour Jérémy Doku et Arthur Theate, qui évoluent tous les deux à Rennes, les choses sérieuses reprendront le 29 décembre en Ligue 1 contre Reims. Romelu Lukaku pourra lui souffler un petit peu plus car l’Inter ne retrouvera la compétition qu’en 2023, avec toutefois un véritable choc contre Naples le 4 janvier.

Les seuls qui auront véritablement le temps de se reposer, seront donc les joueurs de Bundesliga, à savoir Thomas Meunier et Thorgan Hazard, qui auront jusqu’au 22 janvier prochain, soit près de deux mois, pour se remettre avant de défier Augsbourg avec le Borussia Dortmund.