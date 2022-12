Il massacre le compagnon de son ex au coup de poing américain jusqu’à lui fracturer le crâne à Pepinster: «Quand je les ai vus ensemble, j’ai pété un plomb»

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Eric (45 ans) de Pepinster ne supportait pas le nouveau compagnon de son ex-femme. Une première scène a lieu le 1er mars 2018, il y a donc plus de 4 ans. « J’étais venu chercher des vêtements, il m’a donné un coup de poing sur la tempe, alors je l’ai empoigné pour me défendre, et pris à la gorge, mais je ne l’ai pas frappé » avait-t-il expliqué devant le tribunal correctionnel où il était poursuivi pour ça, en oubliant de dire qu’il avait au préalable défoncé la porte.

Mais il y a plus grave. Le 20 septembre de la même année, il aurait littéralement massacré son rival à l’aide d’un coup de poing américain et porté des coups à son ex. Ces derniers faits, il les réfutait : « Je n’ai jamais violenté une femme » affirmait-il, tout en admettant avoir donné deux trois coups de poing à Olivier, son rival, mais à mains nues. « A la base, je ne suis pas quelqu’un de violent. Mais ce jour là, je suis passé près de chez eux par hasard, et quand je les ai vus ensemble, j’ai pété un plomb. Mais je ne me suis pas acharné sur lui, j’ai même eu peur parce qu’il ne bougeait plus ».