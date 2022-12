La pose de facettes dentaires en Turquie vire au cauchemar pour John, 34 ans: «Ma mâchoire était à l’agonie, je regrette vraiment de l’avoir fait» (vidéo)

Car tout s’est compliqué pour le Britannique peu de temps après. « Ma mâchoire était à l’agonie pendant environ un mois après. Je pense que c’est parce que j’ai tout fait en quatre jours, cela a été précipité », explique John, qui a en plus de cela découvert qu’il ne pouvait plus manger tout ce qu’il voulait, une fois les facettes posées. « Vous devez faire attention à ce que vous mangez. J’étais un grand amateur de pistaches. Avant, j’adorais casser la coquille avec mes dents. Maintenant, je ne peux plus faire ça », témoigne-t-il.

Mais le pire, c’est que l’intervention a été très mal réalisée et John doit maintenant payer 27.000 livres (31.700 euros) s’il veut les refaire en Écosse. Le Britannique n’a pas du tout une bonne expérience de la pose de facettes : sa mâchoire lui fait toujours mal, il zézaye et ne sait plus tout mâcher correctement. « Je regrette vraiment, vraiment de l’avoir fait. Je déconseille à quiconque de le faire », explique-t-il. « Je suis allé dans un endroit à Glasgow la semaine dernière pour me renseigner et ils me demandent environ 27.000 livres (31.700 euros) », explique John. « Non, c’est un peu trop », ajoute-t-il. Il prendra donc son mal en patience et ne se fera pas réopérer, bien qu’il soit constamment stressé d’abîmer ses fausses dents.