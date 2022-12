«Il m’a appelé il y a une semaine»: Kendji Girac donne des nouvelles de Florent Pagny, atteint d’un cancer du poumon

Sur cet album, on retrouve plusieurs duos, avec Vianney, Soprano, ainsi que Florent Pagny. La chanson a été enregistrée avec ce dernier il y a quatre mois : « Il était malade, mais ça allait beaucoup mieux. Ça lui a fait plaisir de revenir en studio et de pouvoir chanter. Dès qu’il a posé la voix, ça a été magnifique », nous révèle-t-il, avant de donner des nouvelles du coach emblématique de « The Voice », qui a annoncé être atteint d’un cancer du poumon en janvier 2022 : « Il m’a appelé il y a une semaine, il m’a dit qu’il allait très bien, qu’il avait pas mal de projets en Argentine. J’attends son retour pour pouvoir chanter ce morceau avec lui sur un plateau. »