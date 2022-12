Coupe du monde 2022: le but polémique du Japon contre l’Espagne aurait été validé grâce à la technologie (vidéo)

Lors de la rencontre entre le Japon et l’Espagne, l’arbitre a validé un but polémique pour les Japonais. Ces derniers ont remporté les trois points contre les Espagnols et se qualifient pour le prochain tour à la surprise générale.

D’après L’Equipe, les arbitres ont validé le deuxième but nippon grâce à l’assistance vidéo et aux données fournies par le ballon équipé d’une puce. Alors que le score était de 1-1, Kaoru Mitoma semblait avoir repris le ballon juste derrière la ligne de sortie de but. Cette action a mené au but japonais. Et depuis ce jeudi soir, l’action continue de faire polémique. À vue d’œil, la base du ballon est bien derrière la ligne du but mais filmé d’en haut à la verticale, le doute est permis.

C’est la puce présente dans le ballon qui aurait déterminé si le ballon n’était pas intégralement sorti des limites du terrain. En effet, le corps arbitral a pu compter sur la nouvelle technologie utilisée lors de cette compétition pour déterminer les hors-jeu de manière semi-automatisée. Cette technologie a donc permis au VAR de valider le but.

D’après certaines estimations, le ballon n’était pas sorti des limites du terrain pour 1,88 milimètre.