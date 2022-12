Le ministre-président Jeholet se déguise en saint Nicolas pour faire rêver les enfants de l’école de son village à Herve (vidéo)

Le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles qui revêt le déguisement de saint Nicolas, ça n’arrive pas tous les jours. Et pourtant, ce jeudi, c’est bien Pierre-Yves Jeholet qui a débarqué à l’école communale de Xhendelesse, à Herve, avec sa plus belle barbe blanche, une mitre et tout l’attirail de saint Nicolas.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il se dévoile en saint Nicolas et montre son arrivée dans l’école. On peut y voir des gosses émerveillés, agglutinés aux fenêtres une fois le grand saint dans leur champ de vision.