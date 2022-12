Coup de tonnerre chez les Diables rouges: Eden Hazard penserait à prendre sa retraite internationale!

Coup de tonnerre chez les Diables ! Selon les informations de la RTBF, Eden Hazard pourrait bien mettre un terme à sa carrière avec les Diables rouges, à l’âge de 31 ans.

Alors qu’il est resté muet après l’élimination de la Belgique contre la Croatie ce jeudi, le capitaine des Diables aurait dit à ses coéquipiers qu’il songeait à arrêter la sélection. Reste désormais à voir si ces paroles ont été prononcées sous le coup de la déception, ou si Eden Hazard est réellement sur le point d’arrêter avec les Diables.

En grosses difficultés au Real Madrid où il ne bénéficie presque plus de temps de jeu, Hazard avait une occasion en or de se relancer avec la sélection lors de cette Coupe du monde. Une occasion manquée suite à cette élimination prématurée dès le premier tour. Non titularisé par Roberto Martinez lors du dernier match contre la Croatie, le natif de Braine-le-Comte est monté au jeu en toute fin de match pour disputer quelques minutes, qui pourraient bien être ses dernières sous le maillot des Diables rouges.