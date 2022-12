Coupe du monde 2022: quand un joueur australien récupère en plein match les instructions de l’entraîneur danois et change l’issue de la rencontre (vidéo)

Les Australiens ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en s’imposant 1-0 contre le Danemark ce mercredi 30 novembre. Une scène est passée inaperçue à la télévision, et pourtant, l’équipe australienne s’est montrée très maligne.

A la 69e minute, Robert Skov remplace Andreas Olsen et donne des instructions laissée par le staf danois à Christian Eriksen. Ce papier se retrouve au sol juste après et un joueur australien récupère ces fameuses instructions. Il donne le papier à son staff. A la 74e minute, le coach australien décide de réaliser un changement et change de dispositif pour passer en 5-4-1. Changement payant car les Australiens ont finalement gardé le score.