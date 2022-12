Le gouvernement débloque une enveloppe de 25 millions d’euros pour venir en aide aux communes liégeoises sinistrées par les inondations

Cela fait plus d’un et pourtant, les stigmates des inondations de l’été 2021 sont toujours bien présents. Plusieurs communes liégeoises se reconstruisent petit à petit mais le chemin est encore long.

De son côté, le gouvernement wallon continue de soutenir les communes sinistrées et vient de débloquer une enveloppe de 25 millions d’euros destinée à certaines villes et communes qui souhaitent acquérir des biens sinistrés lors des inondations de juillet 2021 et considérés comme problématiques du point de vue de la gestion des risques liés aux inondations.