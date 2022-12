La nouvelle ID.3 dans les starting-blocks

Même si elle ne sera présentée officiellement qu’au printemps prochain, la nouvelle ID.3 montre déjà ses formes sur dessin et se veut nettement plus sexy que sa devancière. La marque affirme également avoir écouté ses clients et amélioré considérablement la qualité des matériaux présent dans l’habitacle. Ce dernier ne contiendra par ailleurs plus aucune matière d’origine animale.

Mises à jour à distance

Comme il se doit, la nouvelle ID.3 sera équipée de la dernière génération de logiciels capables de recevoir des mises à jour à distance. On sait aussi que l’écran tactile mesurera plus de 30 cm de diagonale et que des fonctions telles que le Plug & Charge et le planificateur d’itinéraires rendront la vie de l’utilisateur plus simple. La conduite automatisée devrait, elle aussi, faire un pas en avant avec un nouveau Travel Assist et un Park Assist Plus qui mémorise les manœuvres de parking.