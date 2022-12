«Indiana Jones 5»: une première bande-annonce et le titre officiel dévoilés (vidéo)

Ce jeudi soir, à l’occasion de la « Brazil Comic Con », une première bande-annonce du cinquième volet d’« Indiana Jones » a été dévoilée, et ça promet du lourd !

L’occasion était aussi de dévoiler le titre de ce volet, intitulé « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ». Un nouvel opus très attendu, et pour cause, le dernier film « Indiana Jones » datait d’il y a 15 ans !