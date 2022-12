Les Hivernales de Gembloux débutent, avec une patinoire pour rollers

Les Hivernales de Gembloux ont démarré ce vendredi 2 décembre et se tiendront jusqu’au dimanche 8 janvier sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

Les week-ends « Marché de Noël » auront lieu les 2-3-4, 9-10-11 et 16-17-18 décembre.

Soirées à thème, DJ’s, concerts, grimage, visite du Père Noël, tombola, artisanat et dégustations… Le programme complet des « Hivernales » est disponible à l’Administration communale et à l’Office du Tourisme, ainsi que sur www.gembloux.be, Facebook et Instagram.