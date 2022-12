La France va lancer ses flèches pour surprendre une Pologne super-défensive en Coupe du monde: un Onze type pour les bleus ce dimanche ?

Les choses sont claires: la France, donnée championne du monde à 6.50, est ultra favorite face à la Pologne cotée à 200.00. Pour le match, les forces en présence semblent également disproportionnées avec une victoire des Bleus à 1.28 pour un succès des Polonais à 11.50. Bien que le 1 fixe soit très bas, on peut trouver des cotes intéressantes en tenant compte du potentiel offensif très intéressant des Français. On peut penser à parier sur le Handicap A1 à 1.80 et 3.55 en cas de partage.

A partir de la phase à élimination directe des prolongations et des tirs au but sont également possibles et les cotes sont valables pour les 90 minutes réglementaires. Dès lors, on peut chercher autre chose pour d'autres options très attractives, comme le 53.00 en faveur de la victoire des Polonais en prolongation, ou le 23.00 de la qualification des Bleus aux tirs au but. Mais un succès 3-1 des Français a l'air bien aussi avec une cote de 12.00.

En phase de poules, la Pologne n'a pas brillé: un match nul contre le Mexique, une victoire 2-0 contre l'Arabie saoudite, une défaite 2-0 face à une Argentine extrêmement dominatrice et seulement quatre tirs cadrés en trois rencontres. Bref, on n'a pas encore vu l'attaque de feu des Polonais avec Robert Lewandowski, qui a été partie prenante (un goal et un assist) dans les deux buts marqués par les Polonais. Malgré la présence de joueurs en forme avec leurs clubs tels Piotr Zieliński (Naples) et Arkadiusz Milik (Marseile), cette disette s'explique par le fait qu'offensivement, Lewandowski ne voit pas un ballon.

La Pologne peine à porter le danger sur la cage adverse

Comme la Pologne va présenter une équipe regroupée, avec un bloc bas et des lignes resserrées, on risque donc de ne pas voir beaucoup de goals en première période. Le "moins 1,5 but" avant la pause est plutôt intéressant avec une cote de 1.43.

Si la Pologne n'avait pas encaissé de buts avant son match contre l'Argentine, elle le doit à Wojciech Szczesny, sans doute le gardien le plus décisif de cette première partie du tournoi. Par contre, la ligne arrière est friable notamment Kamil Glik, 34 ans, dont la lenteur pourrait bénéficier à Ousmane Dembélé et à Kylian Mbappé, qui a pour ambition de terminer meilleur buteur de cette Coupe du Monde. La flèche du PSG buteur est donnée à 1.83 pour 2.30 à Olivier Giroud et 4.40 à Lewandowski.

Avec Circus.be, découvrez les informations et les cotes de tous les matchs de la World Cup Qatar 2022 pour vivre pleinement l’événement !

Les pronostics cités dans l’article n’engagent pas la rédaction.