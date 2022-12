Le Gouvernement bruxellois donne l’approbation finale au permis d’urbanisme pour la rénovation et l’extension des bâtiments SNCB sur l’avenue Fonsny à Saint-Gilles

Le gouvernement bruxellois a pris la décision finale d’octroyer le permis d’urbanisme pour la rénovation et l’extension des bâtiments de la SNCB sur le site de l’ancien Tri postal avenue Fonsny à Saint-Gilles. Les travaux seront commandés par la SNCB. Le site rénové constituera une nouvelle porte d’entrée sur la ville pour les dizaines de milliers de voyageurs qui y transitent chaque jour avec le train. Ainsi, la gare sera revitalisée mais aussi tout le quartier. Le projet mise sur le respect de ce patrimoine bruxellois unique. Il implique une rénovation en profondeur des bâtiments existants et l’ajout d’un volume linéaire par-dessus. Une attention particulière est accordée à la durabilité dans le cadre de cette rénovation, en particulier à la consommation d’énergie et d’eau. La relation entre le bâtiment et le quartier est également essentielle dans ce projet.

Urban.brussels avait déjà octroyé le permis d’urbanisme pour le projet en août de cette année. Toutefois, la commune de Saint-Gilles avait introduit un recours contre cette décision. Ce recours est maintenant rejeté par le gouvernement bruxellois.

Un bâtiment vivant Aujourd’hui, les anciens bâtiments du Tri Postal constituent un mur aveugle de plus de 370 mètres le long de l’avenue Fonsny. Avec le nouveau projet, le bâtiment sera ouvert sur le quartier. Le rez-de-chaussée côté avenue Fonsny sera ainsi activé avec une entrée principale plus large et plusieurs commerces et établissements Horeca qui s’installeront et animeront le quartier.

Contrairement à la situation actuelle, le bâtiment sera mieux connecté à l’espace public environnant. Les accès à la gare sur l’avenue Fonsny seront intégrés au projet. Ils seront plus lumineux et plus ouverts sur la ville. Cela augmentera la visibilité et l’attractivité de la gare de Bruxelles--Midi. Un bâtiment intégré dans le quartier Situé du côté des voies et en retrait de la rue, le nouveau bâtiment se caractérisera par de grandes fenêtres rondes. Son impact visuel depuis le niveau de la rue sera donc limité. Cela libérera de l’espace sur les toits des bâtiments existants sur l’avenue Fonsny. Cet espace sera utilisé pour créer des jardins et des terrasses sur le toit. SNCB.