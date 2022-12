Robert Downey Jr. consacre un documentaire à son père sur Netflix: «On se droguait ensemble… C’était sa façon d’exprimer son amour»

Il y a quelques soirs au mythique Chinese Theater de Hollywood, Robert Downey Jr. avait logiquement laissé son armure d’« Iron Man » au vestiaire pour présenter « Robert Downey Sr., le père » (« Sr » en anglais), le documentaire consacré à son père, Robert Downey Sr., qui arrive sur Netflix ce 2 décembre. Un film poignant réalisé, à la demande de la star, par ses amis Chris Smith et Kevin Ford. « Papa était un vrai anticonformiste », dira-t-il à la salle au sujet de son génial géniteur, un cinéaste iconoclaste dont le film le plus irrévérencieux reste « Putney Swope », sorti en 1969. Un an plus tard, Robert Jr., 5 ans, faisait ses premiers pas d’acteur dans un autre de ses délires, « Pound », où il n’a qu’une réplique, devenue culte : « T’as du poil sur les boules ? » Archive qui figure bien évidemment dans le film, lequel contient un autre film… en quelque sorte. En effet, Robert Sr. y est filmé alors qu’il est lui-même en train de réaliser son dernier long métrage, « Chaude journée à L.A.» (toujours inédit), avec Alyssa Milano et Sean Penn. « C’est le gros bordel », rigole Robert Jr. à propos de cet enchevêtrement qui, à mi-parcours, n’a hélas plus qu’un seul décor ou presque : la chambre de Robert Sr., où la maladie de Parkinson l’affaiblit de jour en jour. « Il me disait que sa fenêtre se refermait doucement », commente, ému, Kevin Ford. « Mais il avait fait la paix avec sa vie », ajoute Robert.

Lire aussi «Iron Man»: pour Robert Downey Jr, la page est tournée Une vie qui a aussi été un gros « bordel »… Car si Robert Sr. a transmis à son fils la passion du cinéma, il lui a également fait goûter très jeune aux paradis artificiels, dont il a lui-même été accro pendant la majeure partie de son existence. Avec lui, Robert Jr. a fumé, à 6 ans, son premier joint, et est devenu l’un des alcooliques-toxicomanes les plus notoires de Hollywood. Il fêtera l’an prochain ses deux décennies de sobriété, qu’il doit en grande partie à Susan, sa femme depuis 17 ans, avec qui il a d’ailleurs coproduit ce documentaire.

Père et fils, en 2014. - Isopix

« Se camer avec moi était une façon pour mon père d’exprimer son amour. La seule façon qu’il connaissait », explique l’acteur de 57 ans qui, à cause de la drogue, s’est longtemps retrouvé sans papa. Robert Sr. était rempli de remords par rapport à cela, ce qu’il partage dans le film. Celui-ci évoque une autre douleur du clan : la mort de la comédienne Elsie Ford, maman de Robert Jr., et celle de sa sœur Allyson, décédée en 2014. « J’ai voulu faire ce portrait pour donner du sens à la vie de mon père, et à l’arrivée, je me rends compte qu’il montre aussi ma propre vie », commente l’acteur. « C’est bizarre et un peu surréaliste. Maintenant, je n’ai plus rien à partager. (Sourire.) » Il est vrai qu’ici, Robert Downey Jr. ne cache rien de son intimité, et a même gardé au montage le moment où, en session virtuelle avec son thérapeute, il se met à pleurer à chaudes larmes.