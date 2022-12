Un été caniculaire, un faible nombre de jours de pluie: l’année 2022 en Belgique aura été très chaude et très sèche

Il a un peu neigé ce vendredi au niveau des endroits en Belgique, où la neige arrive généralement en premier. Les premiers flocons sont donc tombés dans les Hautes-Fagnes, à Botrange et au Mont-Rigi, à Waimes. Selon l’IRM, la première partie de ce mois de décembre sera plus froide que la normale avec des températures maximales, à Uccle, ne dépassant jamais les 4 degrés et des minimales descendant parfois sous le zéro, à -2 degrés. Ce mois de décembre est primordial pour savoir si on battra, cette année, deux records météorologiques d’importance en Belgique. Le premier est celui de l’année la plus chaude. Il est détenu par l’année 2020 qui avait enregistré une température moyenne de 12,2º. La normale, pour un mois de décembre, est de 4,3º. Si on l’atteint cette année, la moyenne pour 2022 atteindrait ces 12,2º. Si on a la même température qu’en décembre 2021 (5,6º), on atteindrait une moyenne de l’année record avec 12,3º. Par contre, si on reste dans les températures prévues par l’IRM, soit deux à quatre degrés maximum de moyenne, on sera à 12,1º. Ce serait alors la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée en Belgique.

L’autre record qu’on pourrait atteindre voire battre n’est pas mal non plus. Il s’agit du plus faible nombre de jours de pluie jamais enregistré en Belgique. Le record est assez frais puisqu’il date de 2018. On n’avait alors eu que 141 jours de pluie sur les 365 jours de l’année à Uccle. Soit une moyenne de 6 jours sur 10 sans pluie. L’année 2018 battait un vieux record datant de… 1921 où il n’y avait eu que 153 jours de pluie.

Et cette année, demanderez-vous ? Au premier décembre, on n’avait enregistré que 130 jours de pluie sur les 335 premiers jours de l’année. Soit onze jours de moins que le record. Quand on regarde les prévisions de l’IRM pour la première moitié de décembre, c’est plutôt calme au niveau des précipitations. Si 2022 ne bat pas le record de 2018, elle sera probablement deuxième, bien devant 1921.

Nous avons aussi calculé l’ensoleillement enregistré du 1er janvier au 1er décembre. Ici aussi, on atteint une note élevée. Jusqu’ici, on a 1.936 heures et 4 minutes de soleil. C’est beaucoup si on sait que la normale pour une année est de 1.603 heures et 40 minutes. Le record date de 1959 avec 2.151 heures.