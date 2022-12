Le marché de Noël au Château de Rixensart: une ambiance unique pour tous les âges !

Le château se part pour l’occasion de ses plus beaux atours, magnifiant ainsi les cours intérieures illuminées de bougies et de feux de bois au milieu desquelles, des artisans venus d’ici et d’ailleurs vous présenteront leur savoir-faire dans une ambiance unique et chaleureuse.

Au rythme de l’Avent de nombreuses animations vous seront proposées. « On fêtera la visite de Saint-Nicolas, la fête de Sainte-Lucie appelée aussi fête de la lumière, la Nativité avec l’accueil et la distribution par les scouts de la Flamme de la Paix allumée à Bethléem », explique l’organisateur dans un communiqué. « Tout est pensé pour intéresser et ravir un large public. Du plus jeune au plus âgé, chacun profitera pleinement de cette atmosphère chaleureuse et conviviale. De nombreuses activités seront offertes tout au long du marché (concerts, marionnettistes, magiciens, conteurs, etc.) avec des animations donnant la part belle à l'artisanat ! ».