Une première depuis 92 ans, 6 joueurs inutilisés, une moyenne d’âge élevée: la Coupe du monde des Diables en chiffres

Un petit tour et puis s’en va… La Coupe du monde des Diables a été courte. Trop courte. Voici les chiffres qui résument les trois matches des Belges au Qatar.

1 : Les Diables n’ont marqué qu’un but, leur pire bilan offensif en Coupe du monde depuis… la première édition, en 1930 (0 but en 2 matches).

2 : Les Diables ont encaissé deux buts (contre le Maroc), comme en 2018 lors de la phase de poules. Mais à l’époque, ils en avaient marqué… 8 de plus.

5 : Eden Hazard est le joueur qui a réussi le plus grand nombre de dribbles : 5, sur 10 tentés.

5 : Le nombre de cartes jaunes reçues par les Diables : 2 pour Onana, suspendu face à la Croatie, 1 pour Meunier, Dendoncker et Carrasco.

5 : Deux joueurs se partagent le record de fautes commises (5) : Axel Witsel et… Michy Batshuayi.

6 : Six joueurs ont disputé l’intégralité des trois matches, soit 270 minutes : Alderweireld, Castagne, Courtois, De Bruyne, Vertonghen et Witsel.

6 : Six Diables n’ont pas disputé la moindre minute : Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Debast et Vanaken.

8 : Thibaut Courtois a réalisé 8 arrêts sur 11 tirs, soit 81,8 % de réussite.

9 : Les Diables ont tenté 35 tirs au cours des trois matches, mais ils n’en ont cadré que 9.

10 : Dix joueurs ont participé aux trois rencontres : les 6 qui ont 100 % de temps de jeu + Trossard, E. Hazard, Meunier et Tielemans.

11 : Kevin De Bruyne est le joueur qui a créé le plus grand nombre d’occasions : 11 en trois matches.

18 : Kevin De Bruyne a délivré plus d’un tiers des centres de son équipe : 18 sur 53.

30 : Les Diables ont commis 30 fautes, et en ont subi 35.

30,5 : L’âge moyen des trois équipes alignées par Roberto Martinez, soit le deuxième plus élevée derrière… la Croatie (30,6).

57 : Le pourcentage de possession des Diables sur l’ensemble de leurs trois matches.

304 : Toby Alderweireld est le joueur qui a touché le plus de ballons : 304 en 3 matches. Il est aussi celui qui a tenté le plus de passes (273) et qui en a réussi le plus (248).