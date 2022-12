Près d’un million € de subsides pour embellir la place d’Estinne-au-Val et sécuriser la rue d’Houdeng au Rœulx

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les communes d’Estinnes et Le Rœulx vont recevoir un subside de respectivement 500.000 € et 422.000 € pour embellir et sécuriser leur centre-ville. À la fin de l’été 2022, elles avaient toutes les deux répondu à l’appel à projet « Cœur de Village » du ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, Christophe Collignon (PS) et destiné aux communes de moins de 12.000 habitants.

Deux projets assez différents, mais qui tous deux répondaient au renforcement de l’attractivité des villes. « L’objectif principal est de soutenir des projets renforçant la convivialité et l’attractivité de ces territoires et d’intégrer diverses thématiques, tels que l’aménagement d’espaces publics, la mobilité, la numérisation ou, plus globalement, le cadre de vie », résume le ministre Collignon.

Pas moins de 78 communes lauréates wallonnes vont ainsi se partager une « manne » de 37 millions €.

