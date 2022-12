SAVICS, lauréat du prix Braville 2022

Holifresh est spécialisée dans les solutions connectées et digitales à destination du secteur de l’HORECA, des hôpitaux et du retail notamment.

SAVICS co-crée des solutions numériques avec les Ministères de la Santé de pays à faible revenu dans le but d’améliorer les systèmes de santé, la surveillance des maladies, les soins individualisés aux patients et la gestion des soins de santé.

Xavier Morelle, cofondateur de SAVICS commente : « Recevoir le prix Braville 2022 est une belle reconnaissance pour les 35 personnes qui œuvrent au quotidien au développement de la mission de Savics. Cette thématique résonne particulièrement pour nous, car nous avons en effet passé des moments difficiles ces deux dernières années et construit notre résilience post-covid grâce à la volonté de notre équipe qui a soutenu une restructuration financière, et a travaillé sans relâche à la consolidation de nos produits et au renforcement de notre modèle d’affaire. Merci au Cercle Braville qui, en choisissant cette thématique pour son prix, souligne de manière générale les nombreux efforts faits par tout un chacun durant la crise de la covid. Nous tenons aussi à féliciter Holifresh et RotorCD, deux autres entreprises innovantes qui ont également démontré leur force au lendemain de la pandémie. »

Une édition anniversaire

Le but du Cercle d’affaires Braville est de rassembler à Bruxelles des personnes d’horizons différents, pour des débats conviviaux autour de sujets de société.

Ferdinand de Broqueville, Cercle Braville : « Cette année, nous fêtons nos 25 ans d’existence. Nous sommes fiers de pouvoir participer au déploiement des jeunes entreprises prometteuses et au développement de leur réseau professionnel. »

Jean-Patrick Brabant, Cercle Braville : « Le vote partagé de nos membres entre les trois s’est majoritairement porté sur SAVICS, sur la base des informations communiquées par les trois finalistes. Nous les félicitons chaleureusement ! »

Michel Le Clercq : « L’innovation du service, l’ambition de l’équipe, la croissance de l’entreprise, la vision et la capacité à rebondir après la période Covid, se révélaient autant de critères de sélection. »

L’objectif du prix ? Soutenir des projets, ayant déjà fait leurs preuves, mais dont le seuil de maturité n'est pas encore atteint. Bien qu'il n'y ait pas de limites strictes en termes de taille ni d'âge, l'entreprise cible se situe entre € 500.000 et € 5.000.000 de chiffre d’affaires, entre 3 et 10 ans d'existence, et compte entre 5 et 50 collaborateurs.