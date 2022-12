Ancien candidat du «Meilleur Pâtissier», le Bruxellois Florian participe aux Étoiles du chocolat, la nouvelle émission de la RTBF

Parmi les 24 participants, on retrouve plusieurs candidats originaires de la région bruxelloise et de la province du Brabant wallon. Parmi eux, les aficionados des concours culinaires télévisés reconnaîtront l’Etterbeekois Florian. En 2020, ce régisseur de formation avait participé au concours amateur du Meilleur Pâtissier sur RTL-TVi. Il avait été éliminé après neuf semaines de compétitions. « On m’a proposé de participer à cette nouvelle émission. Le challenge m’intéressait, j’ai donc accepté de participer », avance Florian. « Le chocolat est un ingrédient que j’aime beaucoup et que j’aime bien utiliser en pâtisserie. Même si je ne connais pas le chocolat aussi bien que ça », précise-t-il.

Alors qu’il avait tenté de réaliser un Atomium en chocolat dans l’émission du Meilleur Pâtissier mais sans succès, Florian a souhaité prendre sa revanche en proposant une nouvelle sculpture en chocolat lors de cette nouvelle émission. « Je propose une sculpture en chocolat pour le côté spectacle ainsi qu’une praline pour la gourmandise. J’ai choisi de relever à nouveau le challenge de l’Atomium. Lors du Meilleur Pâtissier, il me restait trois minutes pour assembler mes éléments et clairement ce n’était passé. Je voulais ici prendre une revanche par rapport à ça », ajoute celui qui continue de pâtisser par plaisir.

De la pharmacie au chocolat

Parmi les autres candidats provenant de Bruxelles et du Brabant wallon, il y a Thomas, 30 ans, originaire de Braine-l’Alleud. « J’ai décidé de participer à cette émission pour le challenge. J’ai terminé, il y a quelques mois, une formation comme chocolatier. Je voulais donc, avec cette émission, mesurer mes capacités », commente Thomas qui est pharmacien. « Je continue d’être pharmacien. C’est mon métier tandis que le chocolat est une passion que je vois plus comme une activité complémentaire. » Il propose d’ailleurs des ateliers autour du chocolat dans une chocolaterie de Braine-L’Alleud.