Une piscine totalement adaptée aux personnes en situation de handicap a ouvert ses portes à La Hulpe: «Je pense que cette installation est assez inédite en Belgique»

L’ASBL Hocus Pocus est née en 2017, grâce à l’initiative de Christophe Bourgeois et Thalie Devosse. Ensemble, ils ont réuni divers membres, majoritairement des personnes qui côtoient le handicap de près au quotidien. L’idée de créer une piscine adaptée était déjà bien ancrée dans un coin de leur tête, et avec toute l’équipe de l’ASBL, ils ont concrétisé le projet, qui était sur la table depuis plusieurs années. Située dans une ancienne chapelle, la piscine Hocus Pocus a ouvert ses portes en octobre, après plus d’un an de travaux.

Les vitraux de l’ancienne chapelle ont été conservés. - C.L.

L’inauguration officielle des infrastructures s’est déroulée ce vendredi 2 décembre, en compagnie d’Adrien Dolimont, ministre wallon des Infrastructures sportives, Tanguy Stuckens, député wallon en charge de l’inclusion et du bourgmestre Christophe Dister. « Je suis particulièrement fier que le Brabant wallon se tienne aux côtés de l’ASBL Hocus Pocus dans la concrétisation de ce projet de piscine adaptée à La Hulpe », s’est, entre autres, réjouit Tanguy Stuckens.