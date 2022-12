Le fantôme du Grand Théâtre de Verviers s’anime pour une dernière visite: «Les plans se déroulent comme prévu»

Depuis plusieurs années, le bâtiment hiberne et se détériore. Mais un second souffle attend ce patrimoine classé, en proie aux visites clandestines de nombreux curieux avides d’exploration urbaine.

La scène du Grand Théâtre de Verviers dort. Pas de représentation, pas de regroupement artistique depuis 2015. Ici et là, des lambeaux de papier peint se décollent des murs. Le silence se rompt par le clapotis des quelques gouttelettes de pluie. Mais ce lieu va ouvrir une dernière fois ses portes au public ce week-end du 17 et 18 décembre, avant la longue phase de travaux.

« Je suis un amoureux de la culture. Je n’ai pas de souvenir ici étant petit, parce que je ne suis pas né à Verviers. Par contre, d’autres doivent avoir vécu de magnifiques moments de vie. Je pense par exemple aux spectacles scolaires. Je veux donner l’opportunité de retourner dans ce théâtre avant les travaux. »

Jean-François Chefneux ne traverse pas une salle sans une anecdote, un détail concernant ce projet de rénovation gargantuesque. Il prend le temps et anime les lieux, des catacombes sombres du dessous de scène aux anciennes salles de répétitions des petites danseuses. « Ces pièces ont une âme. Il faut le marquer dans l’esprit collectif. »

Des instruments emplissent encore les pièces. - Z.V.

Cette passion ne vient pas de nulle part. Diplômé en droit, l’échevin penchait aussi pour l’architecture. Il ne manque pas de partager ce regard qu’il tient de sa maman. « Elle était architecte. Parfois, je me dis que j’aurais peut-être dû choisir cette filière. Ça me passionne. »

Dans le Théâtre, l’histoire marque les murs et justifie les études approfondies des lieux. Chaque détail compte, de la poignée de porte à la clé en passant par l’opacité des fenêtres, afin de respecter cet héritage patrimonial.

Le week-end des 17 et 18 décembre représente l’occasion de voir les lieux tels qu’ils étaient lors de son ouverture en 1892, comme insiste l’échevin. Les guides trufferont les visites d’anecdotes dans les coulisses de la culture.

Les faces cachées du Théâtre

Les faces cachées du Théâtre, loin des moulures scintillantes de la salle principale, se dégradent et l’insalubrité de certains espaces restreint l’étendue des visites. Pour le malheur de Jean-François Chefneux, le dôme en verre situé au quatrième étage du bâtiment restera à l’abri des regards. L’échevin le déplore mais insiste sur le respect de la sécurité des visiteurs. Cette coupole sera enlevée lors des travaux.

Le dôme. - Z.V.

Dans les dessous de scène, Jean-François Chefneux, qui est également président du centre culturel de Verviers, dévoile certains secrets du projet. « On va devoir enlever certains éléments lors des rénovations. On n’a pas le choix. C’est le cas notamment pour le dôme, mais les machineries sont également concernées. Ces dispositifs sont d’époque et ne correspondent plus à ce qui existe. » Les rouages en bois tenus par des cordages seront remplacés par des technologies plus récentes. Dans une optique de récupération, le bois sera notamment « upcyclé ».

La musique animera à nouveau ces lieux, et l’échevin tape quelques notes sur un piano empoussiéré avant le clap de fin.