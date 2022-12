Une nouvelle aire de jeux va voir le jour à Seneffe

Prochainement, les enfants pourront se divertir et s’amuser au sein de modules de jeux multi-activités où un bateau et un château seront installés. Ces jeux se marieront parfaitement avec le domaine du château et son vieux canal situé à proximité.

Du street workout

Pour les sportifs, un espace de street workout y sera aménagé. Les jeunes, et les moins jeunes, pourront se muscler et garder la forme en faisant des tractions ou des abdominaux. Du mobilier y sera également placé, des tables de pique-nique et des bancs viendront compléter l’installation.