Les CPAS de Charleroi, Farciennes et Thuin vont bénéficier d’un soutien financier régional pour l’aide alimentaire urgente

Ces montants ont été attribués en fonction des besoins demandés et du nombre de bénéficiaires visés, avec une majoration financière pour celles et ceux qui recourent aux circuits-courts.

Il complète : « Nous avons aussi reçu 60.000 €, qui eux seront utilisés au travers de la plateforme alimentaire du CPAS de Charleroi. Cette plateforme reprend une trentaine d’associations. Nous utiliserons ce montant pour l’achat de produits de première nécessité. »

Des colis composés de produits locaux

Dans la commune voisine, à Farciennes, le CPAS va lui aussi bénéficier de 9.450 € pour l’aide alimentaire urgente. Ce montant sera utilisé pour offrir des colis composés de produits issus de producteurs locaux à la centaine de personnes qui en bénéficie. « Si on améliore la qualité de nos colis, des produits que l’on y met, ce montant est le bienvenu », commente Benjamin Scandella, président du CPAS Farciennois.

Benjamin Scandella - DR

Enfin, à Thuin, ce sont des distributions de colis de légumes d’hiver qui seront mises en place grâce à un montant de 10.553 €. « Avec cette enveloppe, nous avons acheté une tonnelle plus résistante pour la distribution des colis. Nous avons aussi utilisé environ 7.000 € pour la composition de colis hivernaux et pour le réachalandage de notre épicerie sociale, située le long de la Drève des Alliés », conclut Vincent Crampont, président du CPAS Thudinien. Celui-ci fait aussi le triste constat que de plus en plus de personnes, même des profils qui n’avaient pas vraiment besoin de l’aide sociale, se rendent auprès du CPAS.