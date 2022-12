Catastrophe pour un Belge en voulant mettre le plein juste après avoir récupéré sa nouvelle voiture chez le concessionnaire: «À peine 6km au compteur»

Ce vendredi matin, vers 8h30, un homme recevait sa nouvelle Opel. Une voiture toute neuve qui a cependant eu une très courte durée de vie puisqu’en sortant du concessionnaire, l’heureux propriétaire a été victime… d’un accident.

La collision s’est produite à l’intersection de la Roman Kassei et de la Linderstraat, à Tongres. « Je viens juste de la récupérer au garage, elle n’a que six kilomètres au compteur », explique au Belang van Limburg l’homme en question. « Je voulais faire le plein au Total pour la première fois, mais quand je me suis engagé, une Mercedes est soudainement arrivée. »