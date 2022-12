Les militants pour la cause de l’autisme doivent quitter le lieu qu’ils occupaient à Namur (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vendredi passé, plusieurs activistes de la cause des autistes avaient décidé de s’installer dans un bâtiment situé au 22 Avenue Reine Astrid à Namur. Ils souhaitaient se faire entendre et voulaient l’ouverture d’un centre d’accueil et de partage pour les personnes adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme Asperger dans la province de Namur.