Deuxième édition du salon du livre jeunesse à Jurbise, avec près de 50 auteurs et illustrateurs présents

Au programme : des animations, des expositions, des ateliers créatifs, des concours, des lectures et bien sûr, des ventes de livres en tout genre et des séances de dédicace.

Cet événement convivial et gratuit se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 10h à 18h, à l’occasion de la Saint-Nicolas, dans la salle Jacques Galant.

Plusieurs personnalités belges seront présentes pour l’occasion, parmi lesquels :

– Carl Norac, poète National à l’origine de nombreux livres pour enfants aujourd’hui traduits dans près de 50 langues ;

– Antonio Cossu, dessinateur, scénariste et professeur de bande-dessinée, notamment célèbre pour ses ouvrages sur le folklore montois et l’immigration italienne en Belgique ;

– Daniel Bultreys et Gürcan Gürsel, scénariste et dessinateur des BD « Les Diables rouges » et « Les Foot Furieux » ;

– Christian Merveille, chanteur et écrivain pour enfants connu dans de nombreux pays de la Francophonie ;

– Saint Nicolas ;

– Et près de 50 auteurs et illustrateurs de talent…

Le programme des animations, les horaires des dédicaces et la liste des exposants sont disponibles ICI

En pratique

Les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

Entrée et animations gratuites.

Salle culturelle Jacques Galant, rue du Moustier 8 à 7050 Jurbise.

Parking aisé. Salle accessible aux PMR.

Une initiative de la Commune de Jurbise, avec le soutien de Pierre Coran.

En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Cittaslow Belgium, VisitMons, Carte Prof et le Domaine du Château Blanc.