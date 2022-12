Moteurs: la neige s’invite au centre de Spa pour le lancement du Spa Rally

Spa Rally | Premier rallye en dehors de Jalhay pour le Baelenois Nicolas Havet: «C’est le grand saut en championnat de Belgique» Après avoir pris part au récent JMC Rallye Hautes-Fagnes dans la région de Jalhay, Nicolas Havet et Éric Marnette seront ce samedi au départ du Spa Rally, finale du championnat de Belgique des rallyes (BRC). Une première pour le pilote de Baelen.

L’équipage disputera le Spa Rally avec une BMW M3 E30 Gr.A. - Sim’s Pics

Ayant privilégié ses affaires avant d’en venir sur le tard au sport auto, le Baelenois Nicolas Havet disputera en fait son premier rallye… en dehors de Jalhay, le cinquième de sa courte carrière ! Ce sera au volant d’une des trois BMW M3 E30 Gr.À ‘by Mats’.

« J’ai en effet pris part à quatre reprises au JMC Rallye Hautes-Fagnes, et là, c’est le grand saut en championnat de Belgique », commente le pilote. « Il va sans dire que mon expérience limitée m’incitera à jouer la carte de la prudence… mais aussi du spectacle ! La mélodie de la M3 et les grands travers dans les virages sont de nature à plaire au public et c’est une fois encore notre objectif premier à Spa. Il y a quelques semaines, à Jalhay, avec Éric, nous ne regardions même pas les temps des spéciales et nous ferons de même ici. On veut ramener l’auto sur le podium de Spa, en prenant un maximum de plaisir… »

Avec Thierry Neuville

Ces fameuses BMW M3 E30 construites par l’équipe du Néerlandais Mats van den Brand seront assurément les reines du show au Spa Rally, et comme le veut la tradition, elles seront réunies sous le même auvent. Ce qui signifie que Nicolas Havet et Éric Marnette partageront la même assistance que Geoffrey Leyon et… Thierry Neuville !

« Si on ajoute que les assistances seront enfin de retour au centre de Spa, cela promet un certain engouement populaire », enchaîne le Theutois Éric Marnette. « Pour Nicolas et moi, nous retrouver au sein de cette équipe en compagnie de Thierry et Geoffrey, c’est un honneur ! Mais toute comparaison s’arrête là… Que l’on termine 15es ou 45es du classement général, nous ne jouerons pas dans la même cour que les deux autres équipages. Sur le parcours parfois très étroit du Spa Rally, il s’agira avant tout d’éviter toute erreur et de ne surtout rien toucher. Pas question dès lors d’aller chercher le dernier carat en spéciale. Par contre, on veut que les fans puissent profiter le plus longtemps possible, et même jusqu’au bout, de la formidable musicalité de notre bolide ! »

Quel programme en 2023 ?

« Ce Spa Rally comporte quelques très jolies portions, notamment du côté de Chevron, Stavelot et Spa, mais aussi pas mal de pièges », reprend Nicolas Havet. « Il s’agira de bien gérer l’ensemble. Pour notre première collaboration à Jalhay, tout avait parfaitement fonctionné avec Éric. Raison pour laquelle on se retrouve déjà à Spa. Le coût de roulage de cette superbe BMW étant assez élevé, je pense me concentrer sur quelques épreuves régionales pas trop loin de la maison en 2023. Mais Éric m’a beaucoup parlé de ces événements sous forme de ‘démos’ à l’étranger, où il est possible d’apprécier tous ces bolides qui ont forgé la légende du rallye. Et ça, ça me parle ! Mais bon, cap sur Spa, histoire de conclure la saison 2022 en beauté… »