Une piste cyclable pour tandem sur la bande de covoiturage Arlon-Luxembourg

Le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont lancé une feuille de route conjointe vélo contenant de nouvelles initiatives visant à stimuler l’utilisation des vélos comme, par exemple, la création d’une piste cyclable entre Arlon et Luxembourg. Si elle voit le jour cette piste cyclable pourrait rapporter pas mal d’argent tant du côté luxembourgeois que du côté belge. Une belle initiative qui devrait remporter plus de succès que la bande de covoiturage sur la E411 reliant Arlon à Sterpenich… Inaugurée en mai 2019, force est de constater que, trois ans plus tard, elle ne rencontre pas un vif succès. Notre caricaturiste a néanmoins trouvé la solution : transformer cette bande de covoiturage en piste cyclable pour vélo en tandem. Une idée à creuser… ?