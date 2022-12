Le centre culturel de Braine-le-Comte est désormais muni de purificateurs d’air

Pour des raisons financières, ce n’est pas la ventilation qui a été privilégiée. L’installation d’un système performant a été estimée à plus de 150.000 € lors d’une étude de marché, ce qui fut jugé trop cher. Bien plus qu’un système de purification qui, a lui, coûté 22.000 € au centre culturel, financé grâce à un subside exceptionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Selon le directeur, Joris Oster, c’est le système le plus silencieux du marché. Deux purificateurs ont été installés côté jardin, un sur la scène et un autre à la régie, côté tour. Trois autres, plus petits, seront installés en appoint au balcon, au bar et dans les loges.