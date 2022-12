L’estive, la nouvelle fromagerie-crèmerie à Watermael-Boitsfort: «Je voulais ouvrir un commerce de quartier dans un esprit très chaleureux et convivial»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Implantée depuis quelques semaines rue de la Vénerie 58 à Watermael-Boistfort, la fromagerie-crèmerie L’estive est un nouveau commerce local unique dans cette commune. Tout est dit dans le nom du commerce qui renvoie à la période où les animaux remontent en alpage pour paître et fournir un lait riche et aromatique. Ici, la qualité et le goût caractérisent les produits.

Rue de la Vénerie 58 à Watermael-Boitsfort.

« Avec seulement quelques ingrédients (lait, sel, ferments lactiques et pressure), on a des centaines de fromages, de formes, de goûts et de couleurs. Tout dépend du geste fromager et du terroir ! », s’émerveille la gérante Anne-Sophie Meurin.