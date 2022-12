Une entreprise de logistique s’implante dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Mons-Borinage: 2.000 emplois à pourvoir

Sans jamais citer de nom, Laurent Degallaix, le président de Valenciennes Métropole a parlé de cette nouvelle entreprise comme étant un « mini-Toyota ». Selon une source proche du dossier, l’australien Goodman se cacherait derrière l’entreprise logistique appelée à s’installer à Onnaing. En septembre 2017, Valenciennes Métropole lui avait donné les clés d’un lot, « pour lui permettre d’y développer un projet logistique et industriel fortement créateur d’emplois ».

Cette entreprise va générer des milliers d’emplois, annoncent nos confrères de la Voix du Nord. Un millier sur site, « et un millier induit », confirme le maire d’Onnaing, Xavier Jouanin. L’élu a pris les devants en interpellant le directeur de Pôle emploi pour travailler sur les besoins de formation.

La date du démarrage des travaux n’est pas encore connue. Mais il faudra compter un an et demi de construction, annonce le maire. « Nous allons aussi devoir créer des accès et des voiries. » Le maire table sur une ouverture à l’horizon 2025.

Xavier Jouanin se félicite que sa ville devienne la nouvelle cheville ouvrière du Valenciennois. L’arrivée de ce mastodonte va aussi coïncider avec la concrétisation du projet du Groupe Duval, mariant un hôtel et des cellules de 500 à 1.000 m2, et d’une station essence. « Les travaux démarrent là, en mars. »