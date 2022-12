Les prix des péages des autoroutes vont augmenter en France: Paris, Marseille, Bordeaux… voici combien vous devrez payer en plus depuis la Belgique

Les prix des péages sont revalorisés tous les ans, selon un calcul qui prend en compte au minimum 70 % de l’inflation (hors tabac) sur douze mois jusqu’en octobre, et d’éventuelles augmentations en fonction des travaux prévus par les différents concessionnaires. L’augmentation est donc « sensiblement inférieure » aux 6,33 % d’inflation mesurée par l’Insee à fin octobre, a souligné le ministère dans un communiqué.

En France, les tarifs des péages des principaux réseaux autoroutiers vont augmenter de 4,75 % en moyenne le 1er février 2023, après +2 % cette année et +0,44 % en 2021, a annoncé vendredi le ministère des Transports.

Désormais, vous rendre à Marseille depuis Liège vous coûtera environ 61.59 € en péage en passant par l’A31, contre 58,80 € auparavant. Le prix du péage pour un trajet entre Charleroi et Nantes s’élèva à 54,99 € alors qu’il était de 52,50 €. Un Namur-Paris coûtera environ 13.93 € plutôt que 13,30 €. Et un voyage de Huy à Bordeaux 73.85 € plutôt que 70.50 € en passant par l’A10.

Ces montants ont été calculés sur base de données fournies par le site Michelin et sont approximatifs. Il est également possible de faire la route sans passer par des péages.

En outre, les véhicules électriques bénéficieront d’une réduction de 5 % pendant un an, sur tous leurs trajets, sur les réseaux Sanef/SAPN et APRR/AREA, toujours à partir du 1er février. « Cette évolution est cohérente avec nos priorités : dans un contexte d’inflation, limiter les hausses de prix pour la vie quotidienne en protégeant ceux qui doivent utiliser la voiture pour aller travailler et en encourageant la transition écologique », a commenté le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, cité dans le communiqué.