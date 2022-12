Les commerçants de la Petite Rue organisent leur propre visite de Saint-Nicolas, en attendant leurs sapins de Noël: «On se serre les coudes pour faire vivre notre rue»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que l’ambiance de Noël a gagné la Grand-Place, que le marché de Noël a été inauguré jeudi soir sur le parking Métropole, et que diverses artères du centre de Mouscron brillent sous leurs illuminations, c’était un peu la soupe à la grimace dans la Petite Rue ce vendredi matin. Quelques boules lumineuses suspendues entre les commerces, voilà pour le volet « décoration ».

« Et encore, comme vous le constatez, elles sont éteintes pendant la journée, contrairement à d’autres coins, comme la rue de Tournai, de l’autre côté de la Grand-Place » pointait Fanny, du magasin de prêt-à-porter féminin « Belle & Fée ». « D’ailleurs, regardez, la Place est aussi illuminée et décorée, mais on dirait que cette féerie s’arrête à l’entrée de notre Petite Rue ».