Voici comment votre pharmacie va évoluer

Poussera-t-on encore la porte de sa pharmacie dans quelques années ? Nos médicaments seront-ils livrés par drone ou robots électriques ? Où sera le pharmacien et que fera-t-il ? Toutes ces questions étaient au centre de notre sondage sur la thématique « Comment voyez-vous la pharmacie dans les 5 années à venir. » Pour une grande majorité (48%), vous pensez qu’elle ne changera pas. Pour 20% d’entre vous, il y aura plus de robots, d’écrans et d’interactions numériques avec les pharmacies. Vous pensez aussi que les pharmacies pourraient être intégrées aux supermarchés comme en France ou qu’elles pourraient presque disparaître pour n’être plus accessible qu’en ligne.

Proximité et contact



La disparation des officines n’est pas à l’ordre du jour si on en croit le secteur. “En 2025, les pharmaciens seront des acteurs de santé de proximité dont les compétences et les spécificités seront utilisées à leur plein potentiel, au bénéfice de toute la population." expliquait voici quelques mois Koen Straetmans, le président de l’APB quand il présentait son plan pour l’association des pharmaciens de Belgique « Vision 2025 ». Pour Alain Delgutte, ancien président du Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne (GPUE), « l'accélération des services dans les pharmacies est une évolution logique. La population le demande, et les pharmaciens sont prêts à répondre à cette demande. »



Un métier en pleine évolution



De son côté, Olivier Delaere, le CEO de Febelco, l’entreprise belge qui est le plus grand grossiste-répartiteur de médicaments, voit « l’avenir de la pharmacie de manière positive. Les deux années covid ont pu montrer le rôle essentiel que le pharmacien peut jouer dans le trajet de soins en termes de proximité avec son patient mais aussi au niveau de la coordination avec d’autres professionnels de santé. Par ailleurs, les services du pharmacien sont de plus en plus valorisés (testing, vaccination....). Ce nouveau rôle va nécessiter toute une série d’adaptation dans lesquelles le grossiste pourrait jouer un rôle: l’informatisation, l’automatisation, la digitalisation....Febelco veut décharger le pharmacien d’une partie de ces tâches-là pour qu'il puisse se concentrer sur le bien-être du patient. Nous sommes confiants pour l’avenir du pharmacien et des pharmacies qui offriront des nouveaux services. »



Évidemment, pour que le pharmacien puisse continuer à se développer, il faut que les grossistes puissent exercer au mieux leur métier, eux qui sont “la pompe à essence ou le rechargeur électrique” des pharmacies : « Nous voulons en effet pouvoir lui donner de l’oxygène, du carburant pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Notre rôle du grossiste est vraiment d’accompagner le pharmacien dans tous ces changements. »



Des drones et de la technologie



La livraison de médicament pourrait toutefois évoluer. En effet, actuellement, plusieurs hôpitaux d’Anvers participent à un projet-pilote dans le cadre duquel des drones sont utilisés pour le transport médical. Fons Duchateau, coordinateur de réseau au sein du groupe hospitalier anversois GZA-ZNA, a déjà fait « des tests de transport fluide des médicaments, du matériel médical et des échantillons de sang et de tissus est très important. »

En théorie, les drones pourraient recueillir un échantillon au domicile d’un patient, puis l’emmener dans un laboratoire de recherche. Les drones pourraient également, à l’avenir, livrer du matériel, tel qu’un défibrillateur, sur les lieux d’un accident ...mais sûrement pas avant 2024 et à Anvers dans un premier temps.



V.Li.