Retour sur scène réussi pour la troupe du Cercle Royal Art et Récréation de Mellet

Ce mois de novembre, la troupe du Cercle Royal Art et Récréation de Mellet, qui fête cette année ses cent dix ans, a joué six représentations de la pièce « Pont d’toûrs sins r’toûrs ! », qui est la traduction wallonne de la comédie en trois actes qui porte deux titres en français : « Rappelez-moi votre nom » et « Le grand zèbre ».

En tout, ce sont environ 750 spectateurs qui sont venus passer dans la salle de la ruelle Gaspard de Mellet un moment de rire en profitant du jeu des six acteurs qui ont livré un superbe spectacle aux retournements inattendus.