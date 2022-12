Une productrice de fromages de Trois-Ponts remporte un Coq de Cristal

Organisés par l’APAQ-W en collaboration avec Accueil Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont, les Coqs de Cristal récompensent les produits de bouche agricoles et artisanaux d’excellence du terroir wallon. Les lauréats de cette 29e édition ont été désignés parmi une septantaine de produits issus d’une soixantaine de producteurs, au terme d’une dégustation à l’aveugle par des jurés professionnels en lien avec le secteur de l’Horeca le 23 novembre dernier à l’École hôtelière de Namur.

Cinq Coqs de Cristal ont été attribués à des entreprises agricoles namuroises : la Ferme Marcel Gillon, de Fagnolle (Philippeville), pour son beurre de ferme au lait cru, la société Wave Distil, de Ciney, pour son Gemblue Gin, BRUT Boulangerie moderne, de Leuze (Éghezée), pour son pain d’épeautre au levain, la boucherie de la Ferme Martin, de Naomé (Bièvre), pour son tartare de bœuf, et la Bouch’Bio - Maison Marchand Charcuterie, de Saint-Marc (Namur), pour sa terrine de poulet. Les lauréats comprennent également une productrice de la province du Luxembourg, Au Fil du Lait, de Thiaumont (Attert), pour son riz au lait «le lait qui riz», et une productrice de la province de Liège, Marie Shuurman, Lait & Passion, de Trois-Ponts, pour sa fleur de fosse BIO, un fromage à pâte molle et à la croûte fleurie.