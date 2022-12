Suspension de la secrétaire générale du CPAS de Saint-Josse après une fermeture de 3 jours: «C’est une situation de crise exceptionnelle»

« J’ai reçu un mail de sa part vers 9h13 alors que cela faisait trois quarts d’heure que le CPAS était fermé et qu’il n’était rien indiqué sur les portes », explique le socialiste qui confirme les informations de la Dernière Heure. « Le manque de concertation suite à sa décision est dommageable pour tout le monde. Sa suspension est provisoire et l’intéressée sera rencontrée par le bureau permanent. À ma connaissance, aucune sanction n’a été prise à son encontre. »

Dans son mail, la secrétaire générale justifierait la fermeture de trois jours par la volonté de protéger les travailleurs sociaux et de rattraper le retard de paiement accumulé face aux demandes croissantes d’intervention. « On est dans une situation de crise exceptionnelle. Nous avons rencontré des difficultés au niveau de paiements pour lesquels il y avait des doutes. Pour éviter un double paiement, le directeur financier a demandé de ne pas les effectuer », reconnaît Luc Frémal.

Dans la DH, la cheffe de groupe Ecolo au CPAS Marie-Thérèse Coenen parle « d’une rupture totale du dialogue » avec la présidence et « d’un comportement despotique, autoritaire et clientéliste ». Elle réclame la mise sous tutelle du CPAS et un médiateur de crise. Luc Frémal réfute les accusations et balaie les demandes.