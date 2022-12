Coupe du monde: voici pourquoi les buts de l’Uruguay enfoncent encore un peu plus les Diables rouges

Au lendemain de l’élimination des Diables rouges de la Coupe du monde, une nouvelle statistiques est venue enfoncer encore un peu plus la Belgique. En effet, la sélection nationale n’a inscrit qu’un seul but durant la phase de poules (Batshuayi contre le Canada). Ce qui, compte tenu des buts marqués par l’Uruguay ce vendredi, place la Belgique comme la moins bonne attaque du tournoi. Avant son troisième match, la Celeste n’avait pas encore inscrit le moindre but.

Les Diables rouges ont donc la pire ligne offensive du tournoi. Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Car ils partagent cette position avec d’autres nations, qui n’ont planté qu’un but : le Qatar, le pays de Galles, la Tunisie, le Danemark et la Suisse. A l’heure d’écrire ces lignes, la Nati peut encore se détacher de ce groupe de nations puisqu’elle affronte la Serbie ce soir.