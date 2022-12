En janvier prochain, Nicolas Tournay, le chef du Mont-à-Gourmet à Gouy, représentera la Belgique au concours Taittinger à Londres

Nicolas Tournay, le maître des fourneaux du Mont-à-Gourmet, succédera-t-il au chef japonais Ryo Horiuchi qui avait décroché le coquetier en 2022 ? Le Gouytois représentera en tout cas la Belgique : il a été désigné par un jury présidé par Pierre Résimont, le chef doublement étoilé de l’Eau Vive. « J’avais déjà candidaté l’an dernier, mais je n’avais pas été sélectionné. Cette fois, la recette que j’ai présentée a été retenue. Et le thème, en l’occurrence le cochon, me réussit bien d’ordinaire », se réjouit le jeune chef de 35 ans. Il présentera une combinaison terre-mer, à base de porc Colombus et de gambero rosso, l’une des meilleures crevettes du monde. De couleur rouge… L’assiette sera accompagnée de 3 garnitures, qui déclineront le cochon dans ses nombreuses variations, et d’une sauce aux deux saveurs…

Si le chef a été sélectionné par le jury sur base de sa recette, il s’applique depuis à la sublimer en cuisine. « Je l’ai réalisée à deux reprises déjà chez Pierre Résimont, un chef humain, ouvert, toujours à l’écoute. Il me fait profiter de son expérience avec beaucoup de générosité », insiste Nicolas Tournay.

Depuis l’annonce de sa sélection pour la finale – c’était en novembre – le Gouytois consacre aussi ses samedis matin à se faire la main en réalisant encore et encore l’assiette qu’il présentera au concours. « En semaine, au restaurant, j’incorpore l’une ou l’autre garniture aux différents plats », précise-t-il.

Une ambiance cosy et une cuisine de qualité et de terroir. - P.Schum.

Son « cochon ménapien et gambero rosso di mazara » ravira-t-il les papilles des jurés ce 31 janvier 2023 à Londres ? On le saura bientôt. « J’y vais non pas en me disant que je vais décrocher la timbale ou en faisant le malin, mais en espérant présenter un travail le plus abouti possible. Je me donne à 200 % », assure-t-il.

Une équipe 100 % carolo à Lyon !

Quelques jours auparavant, Nicolas Tournay, le chef d’équipe, Pierre De Bidart, le coéquipier (et chef de l’Aptit à Charleroi, récemment entré au Gault et Millau), ainsi que Dany Lombart, le coach (et chef du Val d’Heure, à Montigny), participeront à l’International Catering Club.

Ce Championnat du Monde des traiteurs, qui se déroulera du 16 au 20 janvier 2023, à Lyon, mettra aux prises 12 équipes venues de France, de Madagascar, de Singapour, du Maroc, du Brésil, d’Italie, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, de Tchéquie, des États-Unis, du Vietnam… et de Charleroi. « On sera 100 % carolo. C’est très stimulant de travailler en collectif. On y passe tous nos lundis. Même Dany, notre coach, essaie de nous trouver des solutions… » Les épreuves se succéderont sur 3 jours. Il s’agira de réaliser 3 mises en bouche (végétal, volaille et caviar), un vol-au-vent de la mer en guise d’entrée, un plat à base de porc avec trois morceaux imposés, et un entremet soufflé au café avec un cœur coulant.

Chaud boulette !

« Ça va être chaud boulette », résume Nicolas Tournay. Mais le jeune chef est rodé aux concours. Et il profitera aussi des menus proposés pour les réveillons de Noël et Nouvel An – ils sont désormais publiés sur le site du Mont-à-Gourmet – pour glisser quelques garnitures ou quelques gourmandises qu’il présentera en concours.