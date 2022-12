Sanglante altercation entre passagers du métro dans la station Beekkant à Molenbeek!

Il y a eu une bagarre à la suite d’une altercation entre deux passagers du métro dans la station Beekkant, à Molenbeek, ce jeudi, un peu avant 11 heures du matin. L’un des deux bagarreurs a fini par sortir un couteau et poignarder son adversaire ; avant de tenter de prendre la fuite et de se faire interpeller par la police en surface.

Et de préciser : « Après vérifications de l’identité du suspect, il s’est avéré que ce même particulier avait déjà été mis à disposition du parquet de Bruxelles pour des faits de menaces (envers une autre personne que celle qu’il a poignardée à Beekkant, NDLR) en début de semaine et avait été libéré sous conditions par le juge d’instruction. Le parquet de Bruxelles a donc à nouveau requis un juge d’instruction ce jour pour des faits de coups et blessures volontaires, et port d’arme. Après interrogatoire, le juge d’instruction a placé le suspect sous mandat d’arrêt ».