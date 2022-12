On parle ici du virus respiratoire syncytial (VRS), très contagieux et hélas courant entre la fin de l’automne et le début du printemps. Il frappe surtout les bébés de quelques mois et les enfants de moins de 2 ans. Il se transmet de la même façon qu’un rhume banal, suite à un éternuement à moins de 2 mètres ou en touchant un objet infecté par une autre personne (jouet, poignée de porte…). Les crèches, les collectivités, les rassemblements familiaux contribuent à la propagation. Dans la plupart des cas, les symptômes se limitent à un écoulement nasal, une toux, de la fatigue et de l’irritabilité. Parfois, la fièvre vient s’en mêler. Mais certains enfants contractent une bronchiolite (infection des minuscules voies respiratoires qui mènent aux poumons). La respiration devient sifflante et parfois très difficile. Certains bébés doivent alors être hospitalisés pour bénéficier d’une assistance respiratoire, de lavages de nez importants et de kiné respiratoire. On a aussi parfois recours - quoi que de moins en moins - à des aérosols. Certains bébés, trop faibles pour prendre le biberon, devront en outre être nourris par sonde gastrique.

Au CHU c’est tendu

Le Dr Valérie Crijns, chef de service adjointe en pédiatrie au CHU Tivoli de La Louvière ne le cache pas : la situation est tendue.