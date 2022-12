Un changement important à Bruxelles: il sera bientôt interdit de stationner devant ces bâtiments!

La volonté du secrétaire d’État au Patrimoine et à l’Urbanisme Pascal Smet (One.brussels) risque de ne pas passer inaperçue. Pour le moment, certains bâtiments et monuments sont classés. Cette reconnaissance leur garantit la préservation des parties historiques et importantes. Mais cela n’empêche pas qu’ils soient temporairement cachés par un véhicule stationné devant.

Mais bientôt, les passants pourront admirer dans son ensemble le bâtiment ou monument classé. « Cela veut dire qu’on va enlever toutes les voitures qui sont garées devant des monuments classés, y compris Art nouveau », a détaillé à la RTBF le secrétaire d’État alors qu’il présentait le programme de l’année Art nouveau 2023 à Bruxelles. « C’est incompréhensible : quand vous êtes par exemple devant l’hôtel Solvay (NDLR : édifice réalisé par Victor Horta sur l’avenue Louise, classé au patrimoine mondial de l’Unesco) et vous voyez une camionnette ou un camion qui est devant, cela ne va pas. »