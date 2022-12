P1, P2B & P3B: les sélections du week-end à Mons-Borinage

Provinciale 1

SOLRE – FLÉNU

Flénu. Bauvois, Leloux, Colquhoun, François, Sotteau, Arena, Sergeant, S. et A. Belasfar, Nicaise, Cammisuli, Lioy, Ouzrouhene, Muratore, Gilson. Dei-Gobbi reste au repos après avoir reçu un coup direct au niveau de la cheville contre la JS Solrezienne. Tanche est toujours à l’infirmerie.

MONS B – LE ROEULX

Mons B. Pascal Nardella attendait l’entraînement de ce vendredi soir avant de déterminer sa sélection. Collette (cheville) doit encore se tester après avoir reçu un coup à sa cheville en coupe du Hainaut contre Taintignies. Limbourg est incertain car il se plaint d’un souci au niveau du tendon d’Achille.

Le Roeulx. Vandesmal, Gondry, Di Giuseppe, Attardo, Fragapane, Iuliano, Cannella, Marra, Romani, Njangui, Cleves, Dinatale, Chebaïki, Zammuto, Pirrera.

Provinciale 2B

BRACQUEGNIES – HAVRÉ

Bracquegnies. Busine, Caron, Debilio, Deliere, Dessole, Diedhou, Impela, Leroy, Gouthier, Mwemba, Polidori, Rabeh, Sanogo, Scouflaire, Somlare ( ?), K. Van Puyvelde. Reghem a repris les entraînements mais il est encore trop juste. Doyen, Florent (raison personnelle) et Elmoubachar (malade) ne font pas partie de la sélection. Vandenberg est retenu par ses obligations professionnelles. Ekiz, Falzone, S. Van Puyvelde, Can, Elgaour, Demaret et William sont sur la touche.

Havré. Bataille, Erculisse, Scapino, Strypens, Mukilakianga, Temmerman, Nkanu, Bouanani, Nicolajeff, Bassili, Nyaboloko, Zuljifi, Roméo, Pitout.

JEMAPPES – NAAST

Jemappes. Laporte, Berte, Lagneaux, Oriolo, Le-Mercier, Hincelin, Omonga, Blondel, Saidane, Daniele, Hubaut, Wattier, Mathé-Luvagho, Bombo, Hoyois, Petit ( ?). Collier, Porco et Bertiaux sont absents.

Naast. Busacca, Villa, Trapani, Gorez, Bouvry, Spinelli, Matthys, Brismé, Higuet, Trussart, Lauwers, Mascolo, Laloux, Cordemans, Coquette.

MESVIN – CUESMES

Mesvin. Lemaire, Coeymans, Taccogna, Frise, Demoulin, Beugnies, Di Stefano, Baker, Carruana, Slosse, Cordier, Droissart, Flamecourt, Petron ( ?), Polizzi. Maréchal, Bourdon et Bouillon sont aux soins.

Cuesmes. S. Gentile, Stagno, Moukam, M. et V. Cappeddu, Buquet, Culquin, Sottiau, Yokor, Arib, Magro, Tchoko, Kiakanda, Descamps, Debuisseret. V. Gentile est blessé.

VACRESSE – SYMPHORINOIS B

Vacresse. Brouyere, Lykidis, Vita, Sodde, Charles, Loquet, Devos, Sciorsci, Pisu, Gilson, Bourgeois, Claus, Archardipane, Habran, Feierabend, Spinelli ( ?). Giambusso, Beninato, Pisceddu, Belenger, Vandeneede et Solari sont aux soins. Musin est sous certificat. Beraux est suspendu.

Symphorinois B. Dekerle, Thi. et Tho. Modave, Rousseau, Meurant, Anaclério, Mukwakani, Barthélémy, Moreau, Harvengt, Sylla, Rary, Dumont + deux joueurs à désigner.

ELOUGES-DOUR – PÂTURAGES

Elouges-Dour. Lienard, Deleuze, De Stefano, Jenart, Estievenart, Pauporté, Matanda, Huart, Mahieu, Lété, Ndombasi, Bouri, Delattre, Ghazi, Benmoussa. Simon, Hannecart, Stagnito et Gevenois sont à l’infirmerie. Ficarra est suspendu.

Pâturages. Sacchetti, Leclercq, Cianciavecchia, Busiau, El Haboussi, Bruno, Khaliki, Guitoun, Mariage, Oubaychou, Marcon, Casale, Bouktouf, Dahmani, Bouyon.

HONNELLES – NEUFVILLES

Honnelles. Delmotte, A. et L. Gowie, Decuyper, A. et M. Denis, D. Mahieu, Dotrice, François, Pressato, Pawlak, Galofaro, Tancredi, Melckenbeeck, Lecocq, Urbain. Dame et P. Mahieu sont indisponibles.

Neufvilles. Decorte, Lauro, Dupont, Puche, Erny, Paillot, Descamps, Berton, Bricq, Maillet, Leemans, Derweduez, Di Piazza, Lecomte, Vendy.

Provinciale 3B

MONS NORD – FRANCS BORAINS B

Mons Nord. Tahon, F. Legrain, Boccardi, Buntinx, Ducarme, Dufour, Beaumont, Makindu Vieka, Delys, Delhaye, Kpeigouni, Grzeskowiak, Lefebvre, Scutenaire, Jaillot.

RFB B. Audin, Bonnet, Save, Crapez, Hamdi, Kenmoe, Lo Mauro, Gorniak, Kabeya, El Amri, Essomba, Pirlot, Salman, Pochez, Hasnaoui. Menye et Lagneaux sont suspendus. Ndombou et Ristuccia sont sur la touche.

CASTEAU – VAUDIGNIES

Casteau. Daniel, Mainil, Goret, Raimondi, Bahenduzi, Kebbab, De Clercq, Ameryckx, Stock, Majdoubi, Hulin, Desprez, Nicodème, Delin, Demaesseneer. Dehut est suspendu. Le staff ne prend pas de risque avec Lamblin qui ressent une gêne derrière la cuisse.

Vaudignies. Duhamel, Sinty, Procureur, Minon, Dauby, Marique, Gossuin, A. et Y. Bergeret, Starquit, Bassee, Libre, Legrand, De Waele, Pierre.

FLÉNU B – GIVRY

Givry. Massimo Zingarelli n’avait pas encore défini sa sélection. Ghorifa (malade) ne fera pas le déplacement. Nagy (suspendu) n’est pas qualifié alors que Lecocq effectue le chemin inverse.

POMMEROEUL – HARCHIES

Pommeroeul. Benoît Brasseur n’avait pas encore défini sa sélection. La. Secci est suspendu pour abus de cartes jaunes.

Harchies-Bernissart. Jean-Charles Fabrel n’avait pas encore défini sa sélection. E. Latour (cuisse) est sur la touche. R. Nis n’a pas reçu le feu vert des médecins. Dufief est sous certificat. Lucas (raison personnelle) est indisponible.

HYON – LENS

Lens. Baudelet, Urbain, Verplancken, Balde, Visée, Monvoisin, Menten, Tricart, Hermand ( ?), Fantozzi, Goret, Zecchin, Blondiau, Joly, Dubuisson. Hermand (adducteur) est incertain.

CHIÈVRES – MESLIN GM

Chièvres. Moulin, Consiglio, Delperdange, Masson, Longo, Coldebella, Delavallée, Baillet, Deside, G. et A. Decot, Develle, Djé Bi Djé, Joye, Dubois. Sock et Ehntoni sont suspendus. Lhoir est en vacances.

Meslin GM. Jonckers, Duhoux, Dubois, Delitte, Sinty, Soudant, Lefebvre, Colin, Gossuin, Cicigoi, Bonne, Broquet, Bronchart, Boisdenghien, Bousez.

AS GHLIN – USGTH B

AS Ghlin. Selicq, Santy, Ndikumana, Simon, Dembiermont, Thiry, Delaunois, Lecomte, Mariage, Lhoir, Ma. Aïn, Bilgin, Ancora, Godard. Henin, Kostenko et Plinguier sont suspendus. Dechambre, Mo. Aïn, Mottet et Dehon sont à l’infirmerie.

USGTH B. Angelo Filicia attendait l’entraînement de ce vendredi soir avant de définir sa sélection. Delrot ets toujours aux soins suite à son claquage. Porco, victime d’une entorse de la cheville, est incertain. Legrois, remis d’une élongation, revient en ligne de compte.

BELOEIL B – QUÉVY-GENLY

Beloeil B. R. et S. Lombardo, Broquet, Dubois, Olivier, Depinois, Bekthaoui, Laurent, Canivet, Huart, Akherraz, Falzone, Delepine, Deneubourg. Soyez (genou) n’est pas rétabli.

Quévy-Genly. Salvatore Ricotta n’avait pas encore défini sa sélection suite à cette semaine particulièrement difficile. M. Petteno (cheville) est incertain. Mainil revient de blessure mais il est encore trop juste pour ce dimanche.